Salvataggio Teatro Carani, Andrea Galli (FI Regione): “ottimo esempio di sinergia pubblico-privato”

“Sostenere l’iniziativa ritenendola un ottimo esempio di collaborazione tra privati ed amministrazione pubblica e operare affinché le amministrazioni, comunale e regionale, prendano quello del salvataggio del Teatro di Sassuolo come esempio di azione virtusa”. A presentare una mozione in tal senso è il capogruppo di Forza Italia in Regione, Andrea Galli.

“Nei giorni scorsi un gruppo di cittadini e imprenditori sassolesi, hanno formalizzato l’impegno per l’acquisto del Cinema Teatro Carani di Sassuolo per procedere alla ristrutturazione dell’immobile al fine di trarlo dal lungo periodo di abbandono in cui da anni versa” – afferma Andrea Galli. “Va ammirato lo Spirito che muove questi cittadini nel loro scopo di riconquistare alla funzione pubblica questo “pezzo pregiato” di Sassuolo lasciandone la gestione al Comune, per riportare nella capitale della piastrella iniziative culturali che da troppo tempo si sono rarefatte. Un plauso particolare al Comune di Sassuolo che senza alcun costo per la collettività, né per l’acquisto, né per la ristrutturazione, si è attivato per il salvataggio di una struttura fondamentale per la vita cittadina”.