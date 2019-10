Meccanica 4.0: Confindustria Emilia ospita il roadshow per digitalizzare le Pmi della filiera

Si svolge domani, mercoledì 30 ottobre, dalle 14.00 alle 17.00 nella sede bolognese di Confindustria Emilia Area Centro, in via San Domenico 4, la terza tappa del roadshow “Meccanica 4.0”, mirato a implementare la digitalizzazione delle PMI attraverso il coinvolgimento delle filiere. L’evento – che arriva a Bologna dopo i primi due incontri di Torino e Brescia – è promosso a livello nazionale da Confindustria, Confindustria Digitale e dalla rete dei Digital Innovation Hub e vede coinvolta la filiera della Meccanica 4.0, rappresentata da Anima, Federmeccanica, Ucimu e Anie Automazione.

L’obiettivo del convegno è l’individuazione preventiva delle specifiche necessità delle filiere, in modo da riuscire a trasmettere un messaggio mirato, propositivo e sinergico sull’importanza della trasformazione digitale. Ogni incontro rappresenta un’occasione per aggiornare e approfondire tematiche 4.0 quali le politiche di sostegno, gli incentivi per la trasformazione digitale, i vantaggi dell’adozione delle nuove tecnologie digitali dell’intelligenza artificiale e la cultura 4.0, proponendo ad alcune aziende, scelte come best practice, di raccontare da che tipo di mentalità e atteggiamento hanno mosso i primi passi nei confronti dell’innovazione digitale e di presentare il proprio percorso, i benefici derivati e quali problemi hanno risolto con l‘introduzione della tecnologia.

All’incontro di Bologna, moderato dal giornalista Franco Canna, interverranno Stefano Bossi, presidente Filiera Digital Confindustria Emilia; Eva Virtute, Kion Group; Gildo Bosi, Sacmi Imola; Luca Manuelli, Ansaldo Energia; Roberto Zuffada, Anie Automazione; Romeo Pruno, Confindustria Digitale; Andrea Bianchi, direttore Politiche industriali Confindustria; Fabrizio Gea, coordinatore nazionale DIH; Federica Mori, referente Digital Innovation Hub Emilia-Romagna; Alberto Montanini, vicepresidente Anima Confindustria Meccanica.