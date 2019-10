I love my air: Agenzia Mobilità Reggio Emilia sperimenta le fermate che respirano

Agenzia Mobilità, in collaborazione con Urban Design, azienda operante nel settore del Marketing e della Comunicazione, presenta un progetto unico e innovativo per la città di Reggio Emilia: in via sperimentale 10 pensiline presenti sul territorio comunale saranno dotate di pannelli realizzati con theBreath®, un rivoluzionario tessuto multistrato progettato per ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto da smog, riscaldamento e emissioni industriali. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’aria della città attraverso un’azione integrata che coniughi i temi dell’ambiente e della mobilità.

Prodotto dall’italiana Anemotech (realtà milanese partecipata dal Gruppo Ecoprogram e da Tiba Tricot), il tessuto multistrato theBreath è caratterizzato da una tecnologia innovativa in grado di assorbire, trattenere e disgregare le molecole inquinanti presenti nell’atmosfera migliorando così la qualità dell’aria dell’ambiente circostante. La sua trama è, infatti, formata da due strati esterni in materiale stampabile e traspirante (consentono dunque il passaggio in entrata e in uscita dell’aria) e da un’anima intermedia, costituita da una cartuccia in fibra carbonica, capace di ‘catturare’ le sostanze volatili nocive per poi rimettere in circolo aria purificata. Il tutto sfruttando il flusso passivo dell’aria – che è in continuo movimento – e, quindi, senza bisogno di ricorrere a fonti energetiche aggiuntive. Questa tecnologia è in grado di abbattere i valori di Pm 10, Pm 2,5 e Pm 1,0, oltre ai Voc, gli ossidi d’azoto, l’anidride carbonica e gli ossidi di zolfo. Ogni pensilina delle fermate prescelte è dotata di un pannello theBreath®, di dimensione 125x135h, posto al centro delle vetrate. Il circuito prevede l’installazione su 10 pensiline alle porte del centro storico; le strutture sono state selezionate considerando le zone più trafficate (Porta S.Croce, Viale Dei Mille, Viale Timavo, Porta S.Pietro, Viale Piave).

“Ci siamo posti l’obiettivo di conciliare, su strutture esistenti, forme di comunicazione con tecnologie che, allo stesso tempo, contribuiscano a migliorare la qualità dell’aria”, ha dichiarato Michele Vernaci, Amministratore Unico di Agenzia Mobilità, “una soluzione energy free efficiente e proiettata al futuro”, ha proseguito, citando l’azienda produttrice, “in linea con le attuali politiche sociali ed energetiche”. Questo è l’inizio di alcuni interventi che Agenzia sta mettendo in campo non solo per migliorare la qualità dell’aria, ma anche per ottimizzare l’accessibilità al trasporto pubblico.

Agenzia, infatti, ha attivato un programma di rinnovo e nuove installazioni delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale su tutto il territorio provinciale.

“Abbiamo scelto di sostenere questo progetto perché qualsiasi intervento che abbatta gli effetti dell’inquinamento va sostenuto. La situazione di costante emergenza che viviamo nella pianura padana impone scelte a tutti i livelli e questa iniziativa può dare il proprio contributo creando un positivo esempio da replicare ovunque”, dichiara l’Assessore alla Mobilità del Comune di Reggio Emilia, Carlotta Bonvicini.

“Bello sapere che, da oggi, la nostra tecnologia contribuisce a rendere più pulita e pura l’aria di questa meravigliosa città. È risaputo: viviamo in un mondo circondato dallo smog: sconfiggerlo al 100% è ancora difficile, ma combatterlo è possibile. E la tecnologia oggi può darci davvero una mano in tal senso. I nostri sforzi sono tesi a progettare e sviluppare soluzioni capaci di migliorare sensibilmente la qualità dell’ambiente che ci circonda. Una è la nostra mission: aiutare le persone a vivere in un habitat più sano, sicuro e sostenibile” sottolinea Gianmarco Cammi, Direttore Operativo di Anemotech.

Le fermate sulle cui strutture verrà installato il pannello per la prima sperimentazione, sono le seguenti:

Porta S.Stefano, Viale Timavo

Viale Timavo, clinica Villa Salus

Ludovico Ariosto, fronte Bar

Viale Montegrappa, Piazza Diaz

Viale dei Mille, Piazza Diaz

Viale Monte Grappa Porta S.Pietro

Viale dei Mille, Porta S.Pietro

Viale Piave, Caserma Polizia

Viale Isonzo, Porta via Roma

Viale Risorgimento, Ospedale

L’intero progetto è finanziato da Centro Palmer S.r.l.

Maggiori informazioni sul progetto sul sito www.am.re.it