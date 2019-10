Halloween con le Civette in Biblioteca a Sant’Ilario

Giovedì 31 ottobre (ore 20.30) serata di Halloween alla Biblioteca Comunale con i racconti “Plenilunio da brivido” insieme alle “Civette sul Comò”, il gruppo di lettrici volontarie di Sant’Ilario. Racconti che fanno un po’ paura e un po’ ridere per bambine/i dai 6 anni.

“Le Civette sul Comò” sono una delle esperienze più vive e amate del volontariato santilariese (e non solo…). Le narratrici Elisa, Francesca, Clara, Anna, Patrizia, Stefania, Maurizia e Nealda, ambasciatrici locali del progetto “Nati Per Leggere”, promuovono sul territorio eventi come la “Notte dei Racconti”, “Aspettando Halloween”, “Sport & Roles” al Parco San Rocco, la “Notte di luce”. Sostenitrici del diritto alla lettura di tutti i bambini come modalità privilegiata per “la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino”, le volontarie propongono anche letture mensili alla Casa della Salute (fascia 0-3 anni) e in Biblioteca (“Fiabe sul tappeto”, 3-7 anni). Un impegno in continua evoluzione svolto con passione e competenza che regala momenti di condivisione e contribuisce ad alimentare un’idea di cultura e di comunità attenta e solidale.

Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858.