Due feriti nello scontro tra due auto ieri a Medicina, uno è grave

Sono stati trasportati entrambi all’Ospedale Maggiore di Bologna, uno dei quali in serie condizioni in codice 3, i due ragazzi di 26 e 24 anni che ieri pomeriggio intorno alle 18, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale lungo via San Vitale Ovest in località Fossatone di Medicina. Nello scontro tra due autovetture ad avere la peggio è stato il 26enne, rimasto incastrato nell’abitacolo; per liberarlo i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra da Budrio, hanno dovuto rimuovere il tettuccio dell’auto utilizzando cesoie idrauliche. L’altro giovane ha riportato ferite di media gravità. Sul posto, oltre ai sanitari con ambulanza ed automedica, anche l’elisoccorso. Per i rilievi è stato richiesto l’intervento dei carabinieri.