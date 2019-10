1,3 kg di cocaina addosso: arrestato dalla Polizia a Bologna un probabile fornitore di pusher

Resta alta l’attenzione della Questura di Bologna sullo spaccio di stupefacenti nel capoluogo felsineo e soprattutto nella zona del centro storico e della zona universitaria. E’ di ieri infatti l’arresto di uno spacciatore marocchino trovato in possesso di 1 chilo e 300 grammi di cocaina. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bologna lo hanno osservato per qualche giorno mentre girava in maniera sospetta con il suo scooter in lungo e in largo per la città di Bologna. Troppe le tappe che hanno destato sospetto nella Squadra Mobile, soprattutto quelle nei pressi della zona Universitaria. Proprio per tale ragione in mattinata è scattato il controllo e i sospetti si sono tramutati in conferma.

Così l’uomo, un marocchino di 35 anni con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto in quanto trovato in possesso di 1 chilo e 300 grammi di cocaina. Lo spacciatore intorno alle 11 del mattino stava per indossare il casco, salire in sella al suo scooter e probabilmente iniziare a vendere la cocaina in giro per Bologna; gli uomini della Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile lo hanno però bloccato per tempo e lo hanno perquisito: così hanno trovato la cocaina nascosta addosso all’uomo e in varie parti del motorino. In una busta è stato poi rinvenuto un bilancino di precisione funzionante, anche questo sequestrato. Il reo è stato così condotto in Questura e, all’esito del processo per direttissima, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Si ritiene che lo spacciatore sia uno dei fornitori dei pusher che frequentano anche il centro storico e la zona universitaria, zona sulla quale la Questura di Bologna mantiene altissima l’attenzione. E’ dell’altro ieri anche l’arresto di uno spacciatore tunisino che è stato trovato in possesso di 20 involucri di eroina e cocaina, bloccato sempre dalla Squadra Mobile in via Irnerio. Per lui, dopo la direttissima, è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.