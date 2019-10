Trasferta da dimenticare per i Civiemme Hogs Reggio Emilia che a Ferrara hanno perso 42 a 0

Nella terza sfida del campionato Under 16 i ragazzi di coach Modena hanno faticato a trovare la giusta concentrazione e i Duchi ne hanno approfittato.

Da subito in salita il match con il td arrivato alla seconda azione con una corsa di Bindini, trasformazione ok e punteggio 8-0.

I reggiani iniziano a complicarsi la vita con il primo fumble (a fine giornata saranno 5) ricoperto da Zimelli.

I Duchi tornano in attacco e questa volta è il pass di Zucchelli a trovare Bindini :14-0.

Con un secondo fumble la palla torna ai ferraresi, pass su Longo e punteggio che vola 20-0.

Prima di arrivare all’intervallo sono altri due i td dei padroni di casa, mentre i granata riescono a mostrare solo qualche buona azione difensiva con due sack: uno di Serri e l’altro di Grati.

Punteggio all’intervallo di 34-0 e partita oramai da archiviare. Il tempo alla ripresa per un ultimo td e sul 42 a 0 scatta la mercy rules.

Certamente pesante la sconfitta rimediata dai giovanissimi reggiani, ma fondamentale per continuare a crescere e capire quanto è importante continuare ad allenarsi per migliorarsi e raggiungere i play off.