Servizi di controllo della Polizia di Stato in zona stazione a Reggio Emilia

Continua l’azione di contrasto messa in campo dalla Questura di Reggio Emilia, nella zona della stazione ferroviaria. Sin dalle prime luci della mattinata, è stata data esecuzione ad ad un massiccio servizio antidroga in zona stazione storica, piazzale Europa, officine ex Reggiane.

Tale servizio è stato effettuato da operatori del posto di polizia “Turri”, della Squadra Volante e della locale Polizia Scientifica, unitamente a reparti Cinofili della Polizia di Stato provenienti da Bologna e da Milano, nonché da operatori della Polizia municipale locale e da quella di Casina, con il noto cane “Victor”.

Il servizio ha portato al rinvenimento e contestuale sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti suddivise in numerosi involucri, rinvenuti nascosti tra le sterpaglie per un totale di 573 gr. di marijuana e 82 gr. hashish, unitamente a tre bilancini di precisione.

Le modalità della localizzazione dei ritrovamenti odierni, confermano il modus operandi degli spacciatori che operanti nella zona, che consiste nel nascondere piccole dosi di stupefacenti da vendere ai clienti sul momento ed al dettaglio, in modo tale da ridurre al minimo il rischio se fermati dalle forze dell’ordine.