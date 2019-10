Scontrino elettronico, quali novità? Lunedì 28 incontro Licom-Lapam a Castelfranco

Lunedì 28 ottobre alle ore 14.30 a Castelfranco, presso la biblioteca comunale, Licom e Lapam hanno organizzato un incontro sul cosiddetto ‘scontrino elettronico’. Già dallo scorso primo luglio, infatti, gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro l’anno hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri. Per tutti gli altri titolari di partita Iva l’obbligo entrerà in vigore dal 1 gennaio del prossimo anno.

In pratica il cosiddetto ‘scontrino elettronico’ diventerà un obbligo per tutti i commercianti, ovvero per tutti soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate che non hanno obbligo di fattura elettronica. Una rivoluzione vera e propria, che porterà a non emettere più scontrini cartacei se non su esplicita richiesta del cliente.

Il superamento dell’attuale regime facoltativo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi può consentire di eliminare alcuni adempimenti contabili come il registro dei corrispettivi, l’emissione e la conservazione di documenti, scontrini e ricevute fiscali, alternativi alla fattura elettronica. È ovviamente determinante fare chiarezza su queste novità e dunque Licom promuove un ciclo di incontri su tutto il territorio provinciale.

C’è grande interesse dalle aziende: nelle prime occasioni d’incontro la presenza è stata molto alta e le domande, al di là delle spiegazioni dei relatori, sono state numerose e approfondite, anche per superare il timore legato al nuovo adempimento.