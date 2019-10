Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 28 ottobre

Durante la mattina transito di nubi medio alte, nel pomeriggio nuvolosità variabile con alternanza di annuvolamenti più consistenti e tratti di cielo sereno. Dalla sera cielo molto nuvoloso o coperto con possibilità di brevi e sporadiche piogge o pioviggini sulle zone di pianura. Temperature: minime senza variazioni di rilievo o in lieve locale aumento, con valori compresi tra 10 e 13 gradi. Massime in leggera flessione con valori attorno a 18 gradi sulla pianura emiliana e 19/20 su quella romagnola. Venti: deboli in prevalenza meridionali sui rilievi, variabili sulle zone di pianura interne e occidentali sulla costa. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)