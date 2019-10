Vende merce non tracciabile, ambulante denunciato e prodotti sequestrati

Ieri i Carabinieri di Pavullo hanno provveduto ad effettuare controlli nei confronti di un ambulante che esercitava l’attività in strada. Il commerciante esponeva in vendita attrezzi da lavoro. L’attenzione dei militari è caduta su un gruppo elettrogeno made in Cina privo del marchio CE. In approfonditi controlli i carabinieri hanno rivenuta anche altra merce non tracciabile che è stata conseguentemente sequestrata. L’uomo, un 68enne di origini campane, è stato denunciato per ricettazione e vendita di prodotti non conformi.