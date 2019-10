Cielo sereno o poco nuvoloso, non si esclude qualche foschia sulle aree interne della pianura al mattino. In serata il cielo tenderà a velarsi per nubi alte e stratiformi. Temperature: minime in ulteriore flessione con valori attorno a 11/12 gradi, massime attorno a 18/19 °C. Venti: deboli di direzione variabile. Mare: quasi calmo.

(Arpae)