Terminata con successo la missione umanitaria Stoma-Care in Romania

In questi giorni i Volontari di Croce Rossa sono stati accolti dalle autorità e dai direttori degli istituti sanitari del territorio rumeno, per la consegna di materiale tecnico-medico e oltre 90.000 dispositivi per protesi, destinati a persone portatrici di stomia.

All’arrivo a Bucarest, la delegazione di Croce Rossa è stata ricevuta presso il Palazzo del Popolo, sede del Senato rumeno, per la conferenza stampa ed i saluti istituzionali. A seguire, i volontari hanno incontrato presso l’Ambasciata d’Italia, l’Ambasciatore Marco Giungi, il quale si e’ congratulato con loro per l’importante lavoro svolto in Romania

Il Progetto STOMA-CARE – patrocinato dal Comune di Sassuolo – grazie all’accordo tra Croce Rossa Italiana e l’Associazione Modenese Incontinenti e Stomizzati (AMIS) ed alla disponibilità di tanti volontari che si sono adoperati nell’intero processo organizzativo, per il sesto anno consecutivo è riuscito a consegnare tutto il materiale sanitario, utile a garantire un maggiore supporto alle persone stomizzate del territorio rumeno.

“Conosciamo molto bene la situazione dei pazienti con stomia in Romania e attraverso queste donazioni vogliamo aiutare queste persone in modo tale che possano continuare a vivere con dignità e ad avere tutti i mezzi necessari per una vita il più sana possibile” Queste le parole del presidente del Comitato di Sassuolo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana.

Tutto ciò è stato possibile grazie alle associazioni FAIS e AMIS in Italia con le quali la Croce Rossa italiana ha raccolto questi dispositivi, e all’impegno dei Comitati CRI di Sassuolo, Parma, Cicagna e Modena che hanno messo a disposizione mezzi e personale per questa missione umanitaria.