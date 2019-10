Tennis: lo Sporting femminile ospita Tc Cagliari, i maschi vanno a Crema

Domenica impegnativa per entrambe le squadre dello Sporting Club Sassuolo nei rispettivi campionati nazionali di serie A.

Dopo il turno di riposo di domenica scorsa, la formazione di A2 femminile incrocerà le racchette, per la quarta giornata del girone, con il TC Cagliari sul bolltex di casa. Le sassolesi proveranno in tutti i modi a smuovere la classifica che le vede, appaiate con il Circolo Stampa Sporting Torino, in ultima posizione.

La formazione sassolese sarà composta da Valeria Muratori, Giulia Guidetti, Alice Gubertini, Giorgia Guidotti, Shalom Salvi, Federica Severi e Fabiana Marmiroli, agli ordini del capitano Massimo Nicolini.

Impegno delicatissimo anche per la squadra di A1 maschile nell’ultima giornata del girone di andata. In trasferta, in terra lombarda, i portacolori dello Sporting incontreranno il TC Crema, attualmente in testa alla classifica pari merito con il Match Ball Siracusa. Per i sassolesi, dopo la vittoria schiacciante contro il TC Italia di domenica scorsa, è molto importante chiudere il girone di andata incamerando ulteriori punti per agganciare la testa della classifica, soprattutto per agganciare Siracusa che deve ancora assaggiare l’ostico bolltex dello Sporting.

I sassolesi schiereranno, agli ordini di capitan Simone Gentili, Stefano Napolitano, Enrico Dalla Valle, Pietro Rondoni, Filippo Leonardi, Davide Della Tommasina, Federico Marchetti, Michele Vianello, Giulio Mazzoli, Simone Cerfogli, Luca Tincani e Federico Bondioli.

Ricordiamo che l’incontro casalingo di A2 femminile inizierà, come di consueto, alle ore 10 e si disputerà nella struttura indoor dello Sporting Club Sassuolo in Via Vandelli a San Michele dei Mucchietti con ingresso libero.