Quattro atti approvati nel Consiglio Comunale formiginese del 24 ottobre

Si è tenuta ieri sera, giovedì 24 ottobre, la seduta mensile del consiglio comunale di Formigine. Dopo la discussione di tre tra interrogazioni e interpellanze, sono state approvate due delibere. Il primo atto approvato è l’adesione del Comune di Formigine di adesione alla rete “GECT – Gruppi Europei di cooperazione territoriale”, rete di enti sovranazionale di ambito europeo (l’adesione non prevede oneri) che potrà essere utilizzata come un’opportunità per partecipare a bandi e progetti europei.

Il secondo atto approvato è la variazione del bilancio pluriennale 2019/2020, includendo nel conto maggiori spese di investimento (finanziate con applicazione di avanzo di amministrazione libero) per 346.000 euro tra cui 150mila euro aggiuntivi per manutenzione straordinaria di fabbricati, 150mila aggiuntivi per manutenzione straordinaria strade, 20mila euro per manutenzione straordinaria di impianti termici. Approvate in chiusura di seduta anche due mozioni sulle problematiche del trasporto scolastico per gli studenti formiginesi e sul sostegno ai corridoi umanitari ed iniziative di accoglienza.