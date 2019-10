“Picasso. La danza della maniera”, domenica al De André di Casalgrande per Arte in scena

Ritorna a grande richiesta la rassegna ‘Arte in scena’ al De André di Casalgrande, lezioni spettacolo sui grandi nomi della Storia dell’Arte. Quest’anno in programma quattro lezioni: due su Piccasso a cura di Matteo Pagani e due curate da Claudio Corrado che racconterà Artemia Gentileschi e Leonardo. Il primo appuntamento è previsto per domenica 27 ottobre alle ore 17.

PICASSO. La danza della maniera

(Sul palco il narratore Matteo Pagani sarà accompagnato dal pianoforte di Giacomo Astolfi, dall’attore Francesco Manelli e dalla danzatrice Arianna Ganassi)

Picasso ha reso possibile un nuovo manierismo, il suo gesto incisivo ha attinto costantemente dalla memoria dei musei e della sua terra, concentrandosi sulla pittura, sull’arte e sulla loro vitalità.

Una parabola ascendente e longeva che è passata dalla malinconia della miseria a quella del consumo e che, come ha scritto Alberto Moravia, è rimasta indifferente nei riguardi del mondo, da cui ha sempre rifiutato ogni partecipazione che non fosse mediata dall’arte.

Nella prima lezione verrà affrontato il periodo dal 1881 al 1907. Nella seconda, prevista per domenica 3 novembre, quello dal 1907 al 1973.

Ingresso unico 5€ – Info e prenotazioni 0522/1880040 oppure 3342555352