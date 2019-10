Mercato del lunedì a Modena: rimane il no alla vendita di abiti usati

La vendita di abbigliamento e di accessori usati, così come di calzature usate, a Modena continua a essere vietata nel mercato settimanale del lunedì. Il Tribunale amministrativo regionale, infatti, ha respinto l’istanza cautelare presentata da cinque ambulanti per sospendere l’efficacia di alcune norme del Regolamento comunale approvato in gennaio dal Consiglio comunale che, appunto, ha introdotto questo divieto.

La sanzione amministrativa prevista per chi viola questa norma del regolamento può variare da 516 a 3.098 euro. Il divieto è stato introdotto nell’ambito del provvedimento di qualificazione e riordino dell’area del mercato e dell’offerta di vendita, condiviso con le associazioni di categoria del commercio e con il Consorzio Mercato del Lunedì, con un’attenzione particolare alla qualità della proposta merceologica.

Nell’ordinanza del Tar del 23 ottobre che respinge la richiesta di sospensiva avanzata dagli ambulanti, accogliendo i rilievi del Comune, si sottolinea come, a un primo sommario esame della causa, “il ricorso non contenga elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per i ricorrenti, tenuto anche conto che l’amministrazione comunale ha comprovato di avere comunicato tempestivamente le modificazioni del Regolamento e che non risulta comprovata, dai ricorrenti, la lamentata disparità di trattamento nei confronti di altri operatori mercatali”.