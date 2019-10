La Pubblica Assistenza reggiana ha festeggiato i suoi primi 105 anni di vita

Ieri sera, 24 ottobre, Croce Verde Reggio Emilia ha festeggiato il proprio compleanno. Un compleanno importante, non solo perchè sono ben 105 gli anni di attività di questo servizio fondamentale per la sicurezza sanitaria e sociale della città di Reggio Emilia, ma anche per il livello molto alto delle prestazioni erogate, in termini numerici e qualitativi, come ha sottolineato il Presidente di Croce Verde Rolando Landini, che ha anche rimarcato “il contributo vitale per il nostro lavoro dei volontari: con grande spirito di servizio, disponibilità e attenzione verso la collettività si prodigano quotidianamente per riuscire a rispondere alle tantissime richieste che ci vengono rivolte”.

Volontari protagonisti anche delle premiazioni che, dopo i saluti istituzionali, hanno rappresentato il secondo momento della festa: una semplice targa ricordo e di ringraziamento è stata consegnata in particolare a coloro che da più tempo prestano servizio in Croce Verde, alcuni davvero da tanti anni, arrivando a essere vere e proprie “colonne” della Pubblica Assistenza. Grazie al loro lavoro Croce Verde Reggio Emilia ha eseguito nel 2018 13.308 servizi di emergenza – urgenza, e 36.607 servizi ordinari, altrettanto importanti visto che riguardano trasferimenti infra-ospedalieri, dismissioni, ricoveri e trasporto dializzati, servizi sociali, trasporto anziani ai centri diurni, servizi per trasporto pazienti ai poliambulatori o a visite specialistiche, la movimentazione pazienti all’interno dell’Asmn, l’assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni.

La serata si è conclusa con la cena e il Dj set, per stare insieme e vivere quel clima di “grande famiglia” che rappresenta una caratteristica fondamentale di Croce Verde Reggio Emilia, fin dalla sua nascita, 105 anni fa.