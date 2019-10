Io ti cielo: domenica 27 ottobre a San Felice lo spettacolo sulla vita di Frida Kahlo

Frida Kahlo ha dato la vita a quel che amava, senza risparmiare nulla, dando tutta se stessa. Proprio la complessa esistenza della pittrice messicana, iconica figura di artista divenuta negli anni leggendaria, e fonte di ispirazione per molti campi della creatività umana, dalla moda alla musica, dalla letteratura alla danza, rappresenterà il contenuto di Io ti cielo – Frida Kahlo, il secondo spettacolo proposto da TiPì – Stagione di Teatro Partecipato, che andrà in scena domenica 27 ottobre alle ore 18:00 presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale di San Felice sul Panaro.

Lo spettacolo, di e con Aurelia Cipollini, accompagnata dalla voce e chitarra di Massimo Donno e dalle percussioni di Francesco Pellizzari, ruota attorno all’amore che Frida ha avuto per la propria terra, per la pittura, per Diego Rivera, per la vita, per l’amore stesso.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito sino a esaurimento dei posti disponibili.