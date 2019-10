Fabio Fazio intervista il Cardinale Matteo Zuppi

Sua Eminenza Cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco lo scorso 5 ottobre e già Arcivescovo di Bologna, sarà ospite di Fabio Fazio nella quinta puntata di Che Tempo Che Fa, domenica 27 ottobre su Rai2, dalle ore 21.00.

Nel Concistoro del 5 ottobre, il Cardinale Zuppi è stato inoltre ordinato presbitero di Sant’Egidio in Trastevere perché proprio con la Comunità di Sant’Egidio ha iniziato il suo percorso, dal 1973, quando era studente, rivestendo per essa il ruolo di Assistente Ecclesiastico e di mediatore nella chiusura di conflitti civili, come la guerra in Mozambico nel 1992 (per cui ha ricevuto la cittadinanza onoraria) e in Burundi, lavorando con Nelson Mandela.