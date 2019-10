Correggio: fugge ai carabinieri creando pericolo per pedoni e altre auto

Non ha ottemperato all’alt dei Carabinieri di Correggio dando vita a uno spericolato inseguimento, protrattosi per una decina di chilometri a folli velocità tra le strade basse delle province di Reggio Emilia e Modena sino a quando la presenza di un trattore stradale gli ha precluso l’ulteriore fuga venendo quindi fermato dai Carabinieri che lo lo stavano tallonando. Durante la fuga ha compiuto una serie infinita di infrazioni al codice della strada, mettendo a rischio la sicurezza non solo degli altri conducenti ma anche dei pedoni come i due anziani che in, località Mandrio di Correggio, nell’attraversare la strada sulle strisce pedonali, hanno seriamente rischiato di essere investiti.

Per questi fatti con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale i Carabinieri della stazione di Correggio hanno arrestato un 25enne originario di Modena e residente a Correggio ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. in attesa del processo fissato per il prossimo 17 gennaio.

Il tutto l’altro pomeriggio quando un equipaggio dei carabinieri di Correggio veniva informato del furto su un auto in sosta, avvenuto due ore prima in un parcheggio di via strada provinciale Correggio, e i cui presunti autori si erano dileguati a bordo di un’autovettura Lancia Y dalla cui targa i militari risalivano alla proprietaria abitante a Correggio. Nel raggiungere l’abitazione della proprietaria i militari notavano sopraggiungere a forte velocità, dalla direzione di marcia opposta, l’auto in questione che non ottemperando all’alt impostogli si dava alla fuga svoltando nella via Vecchia Carpi. Nasceva un inseguimento a forti velocità (con punte anche sui 160 km orari) nel corso del quale il conducente dell’auto per seminare i carabinieri effettuava numerosi sorpassi pericolosi, impegnava incroci senza arrestarsi allo stop arrivando anche, nella frazione di Mandrio, a rischiare di investire due anziani che sulle strisce stavano attraversando la strada. Da Correggio a Rio Saliceto poi Carpi e poi ancora Correggio dove in via San Martino il conducente era costretto a rallentare per la presenza di un trattore agricolo che occupava tutta la carreggiata venendo quindi raggiunto e fermato dai carabinieri.

Alla guida il 25enne abitante a Correggio in compagnia di un coetaneo correggese, suo amico, che venivano condotti in caserma dove il conducente alla luce del reato di resistenza veniva arrestato. Sono in corso le indagini sui due giovani per accertare eventuali loro responsabilità nel furto sull’auto che ha originato poi l’inseguimento.