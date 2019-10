Carpi, gli Assessori Gasparini e Lugli sullo stato dei servizi demografici

Dichiarazione congiunta dell’Assessore ai Servizi Demografici, Stefania Gasparini, e dell’Assessore al Personale, Mariella Lugli, sullo stato di agitazione proclamato dai dipendenti dei Servizi demografici. Si precisa che al momento non sono previsti disagi per gli utenti.

“L’Amministrazione Comunale prende atto delle ragioni alla base dell’agitazione proclamata dal personale dei Servizi Demografici: le comprende, e sta valutando le singole problematiche per arrivare a soluzioni adeguate. Restiamo in attesa di esser convocati dal Prefetto, com’è previsto in questi casi dalla procedura”.