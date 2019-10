Bastone, mazza e manganello al seguito: denunciata dai carabinieri 27enne reggiana

Un incontro per un regolamento di incontri? Un possesso di armi improprie da usare per difesa personale? Un semplice trasporto per conto terzi? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che ora si stanno ponendo i carabinieri della sezione radiomobile che l’altra notte hanno fermato una donna trovandola in possesso di un bastone, una mazza da baseball e un manganello d’acciaio allungabile.

Nelle more che le indagini ora avviate dai carabinieri reggiani facciano luce al riguardo il dato oggettivo e il porto illecito di quanto trovato in disponibilità della donna. Per questi motivi i carabinieri, con l’accusa di porto abusivo di armi, hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale una 27enne abitante a Reggio Emilia, operando a suo carico il sequestro di quanto illecitamente posseduto.

La vicenda trova origine nella capillare attività di controllo del territorio che ha visto, come detto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, nel corso di un servizio di perlustrazione, svolto l’altra notte, procedere al controllo della 27enne fermata nottetempo in via Fratelli Cervi di Reggio Emilia alla guida di un’Audi A5. Una volta fermata e terminate le procedure di identificazione, notato che la donna evidenziava un certo nervosismo sospetto i militari optavano per approfondire gli accertamenti culminati con il rinvenimento in sua disponibilità di una mazza da baseball, un bastone in legno lungo circa un metro e un manganello allungabile in acciaio della lunghezza per esteso di 70 cm.

Date le circostanze di tempo e di luogo che non giustificavano certamente il possesso di quanto rinvenuto, la 27enne veniva condotta in Caserma dove dopo aver operato il sequestro di quanto illecitamente posseduto veniva rilasciata con a carico un denuncia in stato di libertà inoltrata alla Procura reggiana.