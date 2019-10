Abbattute le barriere architettoniche presso gli uffici postali di Cinquecerri, Collagna e Ligonchio

Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici postali di Cinquecerri, Collagna e Ligonchio (foto), nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete nella provincia di Reggio Emilia.

I lavori effettuati presso i tre uffici postali ubicati in altrettante località del comune di Ventasso rientrano nel programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” del 26 novembre 2018 a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

In tutta Italia il piano di abbattimento delle barriere architettoniche coinvolgerà gli uffici Postali di circa 1.300 Comuni.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.