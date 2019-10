A Cavriago arriva “Pollicino”, spettacolo di Teatro Ragazzi

Domenica 27 ottobre il cinema teatro Multisala Novecento di Cavriago ospita “Pollicino”, spettacolo di Teatro Ragazzi vincitore del Festival Momix di Kingersheim (Francia, 2007) e del Biglietto d’oro Agis-Eti 2008 come spettacolo di Teatro Ragazzi più visto nella Stagione 2007/2008.

Alle 11 e in replica alle 16,30, vi aspetta in sala Rossa questa produzione della Compagnia Accademia Perduta Romagna Teatri, con Claudio Casadio, musiche originali di Beppe Turletti, regia di Gianni Bissaca.

Il protagonista della vicenda è piccolo, ma la sua paura, grande, non lo annichilisce. Ciò che, al contrario, lo rende vincitore di fronte alle avversità della vita è la curiosità ed il suo coraggioso desiderio di conoscere la realtà. È la curiosità che spinge Pollicino a vigilare su quanto dicono e fanno i genitori ed egli è in grado di avvertire con tempestività il pericolo e di attrezzarsi per farvi fronte.

Prezzi dei biglietti per gli spettacoli teatrali: euro 6 (prezzo unico). Maggiori info: www.multisala900.it, tel. 0522/372015.