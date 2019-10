Venerdì a Castelnovo Monti spettacolo dei Pink and US con Gabriella Compagnone – Sand Artist

Venerdì 25 ottobre presso il Teatro Bismantova di Castelnovo Monti, spettacolo dei Pink and US sulla musica dei Pink Floyd in collaborazione esclusiva con Gabriella Compagnone – Sand Artist.

Le tematiche affrontate nei testi dei Pink Floyd, adattati in questo spettacolo tra

Immagini di Sabbia, Musica, Videoproiezioni, Light Show.

Brani dagli album Animals, The Piper At The Gates of Dawn, Meddle, The Wall

ai grandi classici di Wish You Were Here e the Dark Side of the Moon.

Pink and US – Omaggio ai Pink Floyd sono: Norman Nanetti Voce e Chitarra Acustica, Vitaliano Lusvardi Basso, Andrea Fiocchi Chitarre, Silvio Barale Pianoforte, Davide Barale Hammond e Synth, Fabio Barale Batteria; Federica Lanna, Silvia e Chiara Vecchi Voci.

Per l’occasione Giorgio Buttazzo chitarrista dei Bermuda Acoustic Trio.

-Dalle 20.00 Aperitivo a Buffet presso Via Roma Cafè Bistrot

-Ore 21.30 inizio spettacolo

info e prenotazioni biglietti: 393-0805093 // 0522-614078