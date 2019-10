Sulla A14 regolarmente aperta la stazione di Bologna Borgo Panigale. Aggiornamenti su quella di Faenza

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale, prevista nella notte tra il 24 e il 25 ottobre.

Di conseguenza, saranno aperti gli svincoli che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale e aperta anche l’area di servizio “La Pioppa est”, tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli.

***

E’ stata annullata anche la chiusura dell’uscita della stazione di Faenza, prevista nella notte tra il 24 e il 25 ottobre.

Confermata la chiusura dell’entrata della stazione di Faenza, verso Ancona/Pescara e in direzione di Bologna, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 ottobre, per lavori di manutenzione programmati.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Imola o di Forlì.