“Rumori fuori scena”, sabato a Reggio Emilia al Piccolo Teatro San Francesco da Paola

Sabato 26 ottobre al Piccolo Teatro San Francesco da Paola (ore 21.00, via Emilia Ospizio, 62 – Reggio Emilia) riparte la rassegna teatrale TEATRIX con “Rumori fuori scena” della Compagnia “Teatro Barrique”. Otto attori divisi tra palco e realtà: difficile dire dove finisca uno e inizi l’altra.

Dalla penna del maestro inglese Micheal Frayn, tra amori, ripicche, liti e tradimenti prende il via una commedia dai ritmi folli, ricca di colpi di scena, gag rocambolesche e battute inesorabili. Una commedia brillante, che svela finalmente i retroscena di tutte – o quasi – le Compagnie teatrali. Parola d’ordine: “Show must go on!”. Regia di Riccardo Iotti.

Info – Prenotazioni www.teatrix.it – 342.5880625 – info@teatrix.it – http://teatrix.it/eventi/rumori-fuori-scena/