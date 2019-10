Percorsi di cura della malattia oncologica: a Reggio Emilia due incontri con la cittadinanza

Due incontri pubblici dedicati a presentare e condividere i percorsi di cura oncologici per i tumori femminili e maschili e per quelli gastroenterologici. Il primo è in programma martedì 29 ottobre alle 18 mentre il secondo è in programma sabato 9 novembre alle 9.30.

Entrambi gli appuntamenti saranno un’occasione di confronto e dialogo tra specialisti clinici e cittadinanza nella convinzione che la raccolta di suggerimenti e proposte originati da vissuti personali contribuisca a migliorare i percorsi già attivi e facilitare quelli ancora da costruire.

I Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) nascono per ottimizzare il lavoro dei professionisti interessati dall’iter di cura, a partire dalla diagnosi della malattia e dal suo trattamento sino alle fasi conclusive della riabilitazione e del controllo periodico. Nei PDTA il paziente è parte attiva e centrale di un iter multidisciplinare che coinvolge professionisti degli ospedali e del territorio.

MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Auditorium Core – Arcispedale Santa Maria Nuova in viale Risorgimento n.80 a Reggio Emilia

“I Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) dei tumori femminili e maschili: mammella, ovaio, prostata”.

SABATO 9 NOVEMBRE 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Aula Ligabue, percorso giallo, piano -1, Arcispedale S. Maria Nuova, viale Risorgimento 80 a Reggio Emilia

“I Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) dei tumori gastroenterici: pancreas, fegato, colon-retto e del glioma”.

La partecipazione è gratuita ma si consiglia l’iscrizione sul sito internet aziendale compilando la scheda disponibile al seguente link: https://www.ausl.re.it/node/506085.

Per ogni informazione si invita a contattare il servizio In-Forma Salute al 0522 296497 oppure il numero 0522 296995.