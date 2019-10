Lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 21 a Nonantola, presso la sala Marcello “Mirko” Sighinolfi, è in programma l’incontro “Verso il Bilancio di previsione 2020 – 2022”. L’Assessore al Bilancio Enrico Piccinini e la Giunta si confrontano con i cittadini e le associazioni per illustrare le scelte strategiche e le priorità che definiranno il Bilancio di previsione per i prossimi anni.