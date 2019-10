Modifiche alla circolazione in via Rometta, da lunedì a mercoledì per lavori Hera

Modifica alla circolazione stradale in via Rometta per lavori da parte di Hera per la posa della nuova rete idrica, eliminazione vecchia condotta ed il rifacimento prese.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori, in tutta sicurezza, dalle ore 8,30 di lunedì 28 ottobre alle ore 19 mercoledì 30 ottobre in via Rometta, nel tratto compreso tra via Torino e Largo Verona: via Torino chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere, divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale nel tratto interessato dai lavori; obbligo di svolta a destra da via Rometta in via Torino per i mezzi provenienti da sud eccetto mezzi di cantiere; obbligo di svolta a sinistra da via Torino in via Rometta eccetto mezzi di cantiere; obbligo di svolta a destra da via Puccini in via Rometta eccetto mezzi di cantiere.

Durante le fasi di lavoro sarà sempre assicurato il transito pedonale nell’area interessata dall’intervento.