Mirandola, gli appuntamenti del fine settimana (25-27 ottobre)

VENERDI’ 25 OTTOBRE, RASSEGNA “I VOLTI DELLA LUNA”, SI PROIETTA “CYRANO DE BERGERAC”

E’ un film premiato col Golden Globe nel 1991, quello che verrà proiettato venerdì 25 ottobre presso l’Auditorium, Rita Levi Montalcini a Mirandola (via 29 Maggio, n.4), per la rassegna “I Volti della Luna”, realizzata con la collaborazione dell’ufficio Cultura del Comune. Si tratta del celebre “Cyrano de Bergerac”, interpretato da Gerard Depardieu, tratto dalla nota commedia teatrale omonima di Edmond Rostand in occasione del quarto centenario della nascita dell’originale figura del letterato francese. Il film con ingresso libero e gratuito – che segue l’incontro della settimana scorsa tra Corrado Bologna della Scuola Normale Superiore di Pisa e gli studenti superiori – avrà inizio alle ore 21.00. Per informazioni culture@comune.mirandola.mo.it.

SABATO 26 OTTOBRE PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “MAGIA NATURALIS E SCENTIA CABBALAE IN GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA”

“Magia Naturalis e scentia cabbalae in Giovanni Pico della Mirandola”. È questo il titolo del volume che sarà presentato sabato 26 ottobre, alle ore 18.00 presso il foyer del Teatro Nuovo di Mirandola, in piazza Costituente. L’incontro organizzato dal Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”, vedrà la partecipazione dell’autrice, Flavia Buzzetta (ricercatrice presso il Centre National de la Recherche Scientifique) del Laboratoire d’études sur les monotheismes e di Saverio Campanini professore di lingua e letteratura ebraica all’Università degli Studi di Bologna, come relatore. Il volume – la cui presentazione sarà introdotta da Renata Bertoli Presidente del Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola” – si propone di ricostruire i tratti salienti di una teoria coerente e omogenea della magia nei suoi rapporti con la cabbala nel pensiero di Giovanni Pico della Mirandola. Attraverso un esame delle opere redatte tra il 1485 e il 1487, si mette in rilievo il ruolo centrale che la magia naturalis e la scientia cabalae hanno assunto nelle riflessioni del famoso Filosofo e nel suo progetto di definizione di un sapere universale. Info: centropico@centropicodellamirandola.it.

SABATO 26 OTTOBRE “GRAN GALA’ DELL’OPERETTA”

Le arie più famose e le scene più divertenti tratte dai capolavori della “piccola lirica”. Sabato 26 ottobre, a Mirandola presso l’Auditorium, Rita Levi Montalcini (via 29 Maggio, n. 4), il sipario si alzerà sul “Gran Galà dell’Operetta”. Organizzato dagli Amici della Musica di Mirandola col patrocinio dell’assessorato alla Promozione della Città e della Conoscenza del Comune di Mirandola, la serata si profila all’insegna della musica e dello spettacolo. Protagonista, a partire dalle ore 20:45, la compagnia di operetta “Teatro Musica Novecento”. Con la regia di Alessandro Brachetti, la direzione di Stefano Giaroli e i costumi di Artemio Cabassi, realizzati da “ArteScenica”, a salire sul palco saranno la soubrette Silvia Felisetti, il soprano Susie Georgiadis, il comico Alessandro Brachetti, e il tenore Antonio Colamorea.

Si ricorda che: i biglietti – intero 15,00 euro, ridotto 10,00 euro – sono disponibili presso la sede dell’associazione, in via Castelfidardo, 40 a Mirandola aperta tutti i venerdì e i sabato dalle ore 10.00 alle 12.00, oltre ad essere acquistabili la sera stessa presso l’Auditorium Montalcini a partire da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Info: 327/8109081 in orari d’ufficio, o info@amicidellamusicamirandola.it.

SABATO 26 OTTOBRE APPUNTAMENTO CON “FILOSOFARE FILOSOFIA CON I BAMBINI”

Prima edizione per la biblioteca Eugenio Garin di Mirandola del progetto “FilosoFare Filosofia con i bambini”. Sabato 26 ottobre, presso i locali della biblioteca, in via 29 Maggio, a partire dalle ore 16.00, saranno due gli appuntamenti tenuti da Chiara Colombo per i più piccoli. Il primo “Cinque dita che pensano”, laboratorio per bimbi 4-6 anni; il secondo alle 17.30, “E’ nata un’idea”, sempre per bimbi, ma dai 7 ai 10 anni. Entrambi sono con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti; info: 0535 29 778 oppure biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it. Ideato e organizzato dalla Fondazione San Carlo a partire dal 2015, “FilosoFare” prevede lo svolgimento, in alcune biblioteche della provincia di Modena, di giornate interamente dedicate alla filosofia con i bambini. I più piccoli, divisi per fasce di età (4-6 e 7-10 anni), hanno la possibilità di partecipare in modo gratuito a laboratori di filosofia condotti da animatori esperti durante i quali, a partire da un problema iniziale, possono confrontarsi tra di loro e con gli adulti su una varietà di temi e questioni filosoficamente rilevanti, quali il rapporto dell’uomo con la natura, il rispetto delle regole, l’organizzazione di una città ideale, la convivenza con gli altri, il confronto con la diversità, la conoscenza di se stessi e l’importanza dei ricordi e delle esperienze vissute. Attraverso percorsi ludico-creativi, i bambini possono riflettere utilizzando la fantasia e l’immaginazione, ma all’interno di regole condivise dalla comunità che si crea nel corso dell’attività. L’immagine del “bambino-filosofo” che emerge dai laboratori non vuole essere uno slogan facilmente spendibile, ma intende sottolineare come il bambino, di fronte all’esplicitazione di questioni filosofiche, si dimostri in grado di essere protagonista attivo di un percorso di apprendimento e di riflessione a partire da esperienze concretamente sviluppate sul piano metaforico (l’espressione grafico-pittorica, il dialogo, il racconto narrativo, la rappresentazione teatrale) inteso come piano fondamentale per l’attività conoscitiva che non può essere ridotto alla sola dimensione concettuale.