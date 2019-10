L’under 16 dei Civiemme Hogs Reggio Emilia domenica in trasferta a Ferrara

Arriva la prima trasferta per la giovanile under 16 dei Civiemme Hogs Reggio Emilia che domenica pomeriggio alle 14 incontreranno i parietà di Ferrara.

Le Aquile hanno fino ad ora vinto contro i White Tiger, come i reggiani, e sempre come i granata hanno perso un incontro, loro contro i Guelfi Firenze mentre i granata contro i Dolphins.

Partita quindi apertissima e fondamentale per definire l’equilibrio di questo girone dove i Guelfi sono a punteggio pieno, avendo questi sconfitto anche i Dolphins Ancona.

I ragazzi allenati da coach Modena affrontano la loro prima trasferta ben consapevoli che ogni incontro serve a migliorare e crescere. Indossare casco e spalliera non è certo facile, per chi non ha mai avuto a che fare con la palla ovale, e il campionato è ancora lungo. L’obiettivo play off è accessibile ma certamente bisogna lavorare ancora duro per raggiungerlo, visto l’ottimo livello degli avversari in girone.