Lavori di asfaltatura in via Minghelli e via Paradisi a Vignola

Nelle giornate di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria in via Minghelli e via Paradisi, nel tratto compreso tra via Alessandro Plessi e via Trento Trieste. L’intervento è previsto all’interno del progetto di manutenzione straordinaria strade del 2019.

I lavori consisteranno nella fresatura della pavimentazione esistente e nella posa in opera di conglomerato bituminoso per la realizzazione del nuovo manto stradale.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà necessario vietare la sosta nei tratti interessati.

In caso di maltempo l’intervento sarà rimandato a data da destinarsi.