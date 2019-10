Il coordinamento della rete delle scuole superiori della città di Sassuolo in merito ai recenti fatti di cronaca

“Assistiamo, con preoccupazione, ad una odiosa vicenda che riguarda da vicino e che ci vede, da sempre, attenti e disponibili ad un lavoro costante di educazione alla legalità.

Come coordinamento della rete delle scuole superiori della città di Sassuolo (Volta, Baggi, Formiggini, Morante) stiamo lavorando in maniera univoca e collaborativa su attività specifiche che portino tutti gli studenti alla consapevolezza della responsabilità civile e penale delle condotte sia a livello di micro società scolastica che a livello di cittadinanza attiva nei territori”.

“Siamo consapevoli si tratta di una sfida che deve vedere coinvolti tu gli attori al fine di ottenere un sistema connesso di adulti consapevoli, docenti, famiglie, forze dell’ordine e servizi di territori capaci di indicare le linee di confine. Crediamo nei nostri studenti e nelle loro capacità di capire quali sono i valori delle regole e delle norme.

Concretamente citiamo solo alcuni dei progetti attivi nelle nostre scuole:

Progetti Istituto Baggi

– Fisco e Legalità

– Fisco a Scuola

– Progetto Legalità

– Cittadinanza e Costituzione

– Sportello di Ascolto

– Azione di Peer Education e sportello Psicologico contro ogni forma di dipendenza

Progetti Istituto Volta

– Coltivare l’umano “Educando alla Legalità

– “Sportello d’ascolto”

– Attività Peer Education

– Il Valore della Costituzione Europea

– Progetto sulla legalità “Goel una Calabria possibile”

– Incontri con la Polizia Postale

Progetti Istituto Formiggini

– Progetto d’istituto denominato “Cittadinando, diventare cittadini studiando” che comprende le seguenti azioni:

– Nave della legalità

– Partecipazione alle giornate e alle udienze di processi contro le mafie

– Viaggio nelle terre del sindaco pescatore

– Visite ai luoghi istituzionali Parlamento Senato Quirinale

– Utilizzo legale dei social

– Educazione alla salute con ASL su sostanze alcoliche e stupefacenti.

Progetti Istituto Elsa Morante

– Progetto “Educazione alla Legalità e Competenze di Cittadinanza

– Formazione ai docenti relativa alle droghe e controllo delle dipendenze

– Educazione tra pari peer to peer sul tema delle dipendenze

– Visita alla Comunità di San Patrignano;

– Incontro con i volontari dell’AGVS per la prevenzione dei rischi collegati all’uso di internet;

– Incontro con i rappresentanti dell’arma dei Carabinieri con i cani antidroga;

– “Benessere e relazioni Positive tra Pari” parte integrante del progetto “Non Restiamo a guardare. Alunni e Docenti contro il bullismo e il cyberbullismo”

– Udienza Maxi processo “Aemilia” con l’associazione Libera;

– Rappresentazione teatrale “VOLA LIBERO …da Peppino Impastato a Libero Grassi, nel racconto delle donne che hanno detto “NO” alla mafia“

– marcia silenziosa contro la violenza sulle donne organizzata dal Comune di Sassuolo;

– ”Progetto M.I.U.R –Pretendiamo Legalità” promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

– “Progetto M.I.U.R. – Camere Penali nelle scuole“

– Progetto” Noi Parti offese. Solidarietà in Scena”;

Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla comunità scolastica interessata alla vicenda. Evidenziamo come il cattivo comportamento di pochi non possa mettere in discussione il lavoro di alcuno. La sfida della legalità si vincerà quando le azioni positive nel campo delle scuole faranno finalmente notizia”.

(I dirigenti Sabrina Paganelli, Grazioli Cristina, Piparo Edoardo e Christine Cavallari)