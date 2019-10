Domenica 27 ottobre, “MuoviSpilla Tutti Insieme in Rosa”, camminata sul percorso Metrospilla, in occasione dell’Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno. Partenze dalla Rocca (M6) scaglionate dalle 8.49 alle 9.05 e arrivo tutti insieme alle 10 in Rocca. Alla partenza verrà consegnato un gadget rosa ai partecipanti e all’arrivo Avis offrirà un piccolo rinfresco.