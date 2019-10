Truffe agli anziani: a Nonantola fa tappa giovedì 24 ottobre la campagna “Più sicuri insieme”

Giovedì 24 ottobre a Nonantola all’Associazione La Clessidra, Piazza Giovani di Tien An Men 1, alle ore 9 30 l’Amministrazione Comunale di Nonantola, la Lapam e le Forze dell’Ordine incontrano la cittadinanza per parlare di sicurezza per gli anziani grazie all’iniziativa nazionale “Più sicuri insieme”.

La Campagna ha lo scopo di sensibilizzare la comunità sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati soprattutto contro le truffe. Infatti l’azione comune rende sicuramente più efficace la difesa dei cittadini, soprattutto in vista delle prossime festività di dicembre e gennaio, un periodo dove si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.

Nel 2016 le vittime in Italia di truffa over 65 sono state 20.608, nel 2017 sono state 19.270 e nel 2018 sono state 19.906. Il consiglio che deve arrivare agli anziani è quello di rivolgersi sempre con fiducia alle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale) per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.

La campagna “Più sicuri insieme” è promossa dal Ministero dell’Interno e da Anap Confartigianato. La data del 24 ottobre è patrocinata dal Comune di Nonantola e si tiene anche grazie all’Associazione La Clessidra che ha scelto di ospitare la campagna “Più sicuri insieme”.