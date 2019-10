Striscione del Fronte Veneto Skinheads davanti alla sede della Fiom Cgil di Modena

“Lo striscione appeso stanotte davanti ai cancelli della Fiom Cgil di Modena “Ieri sindacalismo di trincea, oggi privilegi senza idea” firmato dal Fronte Veneto Skinheads, così come rivendicato nel loro sito (https://venetofronteskinheads.org/beta/), è l’ennesimo episodio di attacco di stampa fascista ad associazioni come quelle sindacali che da sempre sono baluardo della democrazia e soggetti di rappresentanza e difesa del mondo del lavoro e dei soggetti sociali più deboli” afferma la Segreteria Cgil Modena.

“Così come rivendicato nel loro sito, l’iniziativa squadrista di stanotte non è avvenuta solo a Modena, ma presso anche altre sedi sindacali nel territorio nazionale.

Questo è un segnale preoccupante, conferma che in questo Paese ci sono gruppi che fanno riferimento ad un passato nefasto – la citazione del sindacalista rivoluzionario Filippo Corridoni, di cui ricorre oggi l’anniversario dalla morte, né è prova – che si richiama a ideali fascisti e alla stessa fase storica del regime, in aperto contrasto con la Costituzione italiana.

E’ perciò importante che le istituzioni ne abbiano consapevolezza e che le forze dell’ordine vigilino affinché questi episodi non abbiano a ripetersi”, conclude Cgil.