Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 24 ottobre

Coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni inizialmente sul settore centro-occidentale, in estensione nel corso della giornata su tutto il territorio regionale. Le precipitazioni saranno deboli-moderate con possibilità di locali rovesci anche a carattere temporalesco più probabili sul settore occidentale. Tendenza ad attenuazione e successivo esaurimento dei fenomeni nelle ore serali. Temperature: minime stazionarie, comprese tra 14 e 17 gradi; massime in lieve diminuzione, comprese tra 18 e 22 gradi. Permangono valori superiori alla media del periodo. Venti: in pianura deboli orientali, sui rilievi moderati meridionali con ulteriori rinforzi . Attenuazione della ventilazione dal tardo pomeriggio-sera. Mare: temporaneamente mosso al mattino, poco mosso nel resto della giornata.

(Arpae)