Nuovi interventi per la sicurezza dei corsi d’acqua a Casalgrande per oltre 100mila euro

Un intervento organico da oltre 100mila euro per mettere in sicurezza i corsi d’acqua che attraversano Casalgrande: il tutto finanziato dalla Regione Emilia Romagna, in modo da non pesare sulle casse comunali. Queste in sintesi le caratteristiche di una serie di interventi che saranno curati dal Servizio tecnico di bacino degli affluenti del Po, in collaborazione con il comune di Casalgrande. La scorsa settimana si è tenuto un incontro, richiesto dal nostro Comune, finalizzato alla segnalazione di situazioni specifiche in cui intervenire per ottimizzare la sicurezza idraulica, attraverso la realizzazione di opere di manutenzione in alcuni rii. In particolare, si dovrà intervenire nel capoluogo (rio Medici, rio Canaletto e fosso Varane), a Dinazzano (rio Ripa) e a Sant’Antonino / Veggia (rio Rocca, rio Riazzolo, rio delle Fornaci).

Le operazioni necessarie sono state suddivise in due progetti. Il primo progetto è quello che ha scadenza più immediata: a fine novembre infatti, verrà realizzata la pulizia vegetativa sul Rio Medici nel tratto prossimo al polo scolastico 0-6.

Gli altri interventi sono inseriti in un secondo progetto complessivo, che arriverà a cantiere nella primavera 2020. In questa seconda parte dei lavori, verranno realizzate vasche di accumulo delle acque a monte dei tratti tombati dei rii: una misura di sicurezza, visto che queste grandi vasche servono a raccogliere i materiali che in caso di forti piogge rischiano di intasare la parte interrata dei corsi d’acqua. Gli altri interventi consisteranno sostanzialmente in alcune pulizie vegetative e in ripristini delle sezioni degli alvei, nei punti in cui occorre togliere accumuli di terra che hanno ristretto lo spazio per lo scorrimento delle acque. Nel rio Riazzolo, infine, verranno fatte delle difese spondali nel tratto prossimo a via san Bartolomeo.