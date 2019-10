Dal 24 ottobre a Bologna la quarta edizione della Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro

La Fondazione MAST presenta la quarta edizione di Foto/Industria, l’unica Biennale al mondo dedicata alla fotografia dell’Industria e del Lavoro, con la direzione artistica di Francesco Zanot, che si svolgerà a Bologna dal 24 ottobre al 24 novembre. L’edizione 2019 comprende 11 mostre: 10 allestite in luoghi storici del centro cittadino e Anthropocene al MAST fino al 5 gennaio.

Quest’anno a Foto/Industria sono oltre 450 le opere esposte, tra fotografie, proiezioni video e un film, all’interno di musei e palazzi storici di Bologna e al MAST, che trasformano per un mese la città in un osservatorio privilegiato sul lavoro e sull’attività dell’uomo. Con la direzione artistica di Francesco Zanot, che ha portato avanti il progetto della Biennale iniziato con successo nel 2013 da François Hébel, prosegue l’impegno della Fondazione MAST nel sostenere e nel diffondere la cultura della fotografia e insieme raccontare i profondi cambiamenti che l’uomo con il suo lavoro e le sue attività sta determinando sulla terra.

Protagonista di Foto/Industria 2019 è il tema del costruire: un’azione cruciale, intimamente radicata nella natura della specie umana che viene qui esplorata a tutto tondo, dalle sue radici storiche e filosofiche agli inevitabili risvolti scientifici. Dalle città alle industrie, dalle reti energetiche a quelle infrastrutturali, dai sistemi di comunicazione alle reti digitali, la Biennale intende indagare il complesso e dinamico sistema del fare che caratterizza la presenza dell’uomo sul pianeta. È questa attività che dà forma alla tecnosfera: l’insieme di tutte le strutture che gli esseri umani hanno costruito per garantire la loro sopravvivenza sulla terra. Con un peso di decine di miliardi di miliardi di tonnellate, questo strato artificiale al di sopra della crosta terrestre è stato definito “Tecnosfera” nel 2013 dal geologo Peter Haff.

“Foto/Industria esplora questo tema secondo un criterio di campionatura. Senza alcuna pretesa di esaustività, impossibile obiettivo in un campo tanto esteso, ciascuna mostra costituisce uno specifico approfondimento di un aspetto cruciale della sconfinata materia del costruire. Non è soltanto una questione di numerosità dei soggetti, ma anche dei punti di vista da cui possono essere osservati e delle conseguenti implicazioni. In sostanza, qui non interessa solo prendere in analisi cosa costruiamo, ma anche come, quando, perché lo facciamo. A partire dalla tecnologia, si aprono così riflessioni che spaziano negli ambiti della filosofia, dell’antropologia, della storia, dell’economia, dell’etica e della politica”, spiega il Direttore Artistico Francesco Zanot.

FOTO/INDUSTRIA 2019 IV BIENNALE DI FOTOGRAFIA DELL’INDUSTRIA E DEL LAVORO Tecnosfera

11 MOSTRE/ 11 LUOGHI Bologna, 24 ottobre – 24 novembre 2019 Martedì – domenica, 10-19* *La sede espositiva MAMbo chiude alle 18.30

www.fotoindustria.it

Ingresso gratuito