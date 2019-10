Consiglio comunale di Formigine, seduta domani al castello a partire dalle 20.30

E’ convocato per domani sera,giovedì 24 ottobre, alle 20.30 il consiglio comunale di Formigine. I lavori dei consesso guidato dalla presidente Elisa Parenti si apriranno con due interpellanze e una interrogazione (su temi di viabilità, segnalazioni dei cittadini, casi di disagio sociale). La parte deliberativa si aprirà con la proposta di convenzione per entrare nel “Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Le Terre di Matilde in Europa”; seguirà la discussione della proposta di delibera sulla variazione al bilancio di previsione 2019/2021. I lavori continueranno con la discussione di dieci mozioni proposte dai gruppi consiliari. Come di consueto sarà attiva la diretta streaming del lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.