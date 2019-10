Con “Cafarnao” prosegue a Maranello la rassegna di cinema d’essai

Prosegue la rassegna di cinema d’essai all’Auditorium Enzo Ferrari. Giovedì 24 ottobre è in programma “Cafarnao – Caos e miracoli”, Premio della Giuria al Festival di Cannes 2019, film drammatico della regista libanese Nadine Labaki, che al terzo lungometraggio conferma la sua profonda empatia con coloro che si trovano a vivere situazioni di disagio sociale. Zain è un ragazzino dodicenne appartenente a una famiglia molto numerosa, condotto in stato di detenzione in un tribunale di Beirut per un grave reato commesso. Ingresso 4 euro, proiezione alle ore 21.