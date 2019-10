A Fiorano il pagamento della Tari è possibili fino al 20 novembre

Il Servizio Tari-Ica del Comune di Fiorano Modenese ricorda a tutti i contribuenti della Tari, Tassa Rifiuti, che il 31 ottobre 2019 avrebbe scadenza il saldo 2019.

Per un problema tecnico sorto durante la stampa, la consegna degli avvisi di pagamento relativi al saldo 2019, viene effettuata in questi giorni. Si comunica perciò che i pagamenti possono essere eseguiti entro il 20 novembre senza alcuna maggiorazione a carico del contribuente.

L’importo è stato calcolato per l’intero anno, detraendo i versamenti già effettuati in acconto entro il 25 settembre e pertanto, con il pagamento dell’avviso, il contribuente potrà sia pagare il saldo dell’anno, sia regolarizzare l’acconto eventualmente non pagato con le scadenze di maggio e luglio senza sanzioni ed interessi.

Si ricorda, inoltre, che il pagamento può essere effettuato a mezzo F24 precompilato allegato all’avviso, pagabile presso tutti gli sportelli bancari e postali o mediante i servizi di home banking senza commissioni aggiunte, oppure mediante RID direttamente con addebito sul conto corrente bancario.

Per qualsiasi informazione sull’avviso Tari 2019, per l’attivazione della domiciliazione bancaria, per la presentazione delle denunce di iscrizione/variazione/cessazione e per qualsiasi altro chiarimento, è possibile accedere al sito del comune di Fiorano Modenese www.comunefiorano.it/areetematiche/tributi-imposte-e-tasse, contattare e/o recarsi direttamente presso l’ufficio, al piano terra della sede municipale, nei seguenti orari di apertura : martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12,30; il lunedì e il giovedì orario continuato dalle 8,30 alle 17.