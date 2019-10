Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 23 ottobre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse al mattino, su pianura e prima collina, con foschie dense e ampi rasserenamenti dal primo pomeriggio; sereno o poco nuvoloso sui rilievi appenninici. In serata possibilità di deboli e irregolari piogge sul Piacentino. Temperature: minime, stazionarie o in lieve flessione, comprese tra 15 e 17 gradi; massime quasi stazionarie comprese tra 20 e 22 gradi. Valori sensibilmente sopra la media climatologica. Venti: in pianura deboli, in prevalenza orientali; sui rilievi deboli meridionali con rinforzi in serata. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)