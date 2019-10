Prenotazioni aperte ai Musei Civici di Modena per lo spettacolo “I perfetti sconosciuti”

Sono aperte le prenotazioni per partecipare domenica 27 ottobre, ai Musei civici di Modena a Palazzo dei Musei, allo spettacolo in due repliche “I perfetti sconosciuti”, ispirato alla mostra in corso fino al 10 novembre “Oscar Sorgato. Tenera è la luce. Un maestro del chiarismo” allestita al terzo piano del Palazzo di largo Sant’Agostino.

Per partecipare allo spettacolo (durata 45 minuti, l’ingresso costa 5 euro) è necessario prenotarsi via mail (palazzo.musei@comune.modena.it) o al tel. 059 2033125.

Domenica 27, alle 17 per il primo turno e alle 18.15 per il secondo, saranno gli attori di Cajka Teatro d’avanguardia popolare a portare in scena nelle sale dei Musei civici lo spettacolo teatrale “I perfetti sconosciuti” ispirato alla mostra su Sorgato.

Si tratterà, spiegano gli autori, di uno spettacolo che apre i cancelli alla fantasia partendo dai racconti degli scrittori Andrea Vitali e Roberto Barbolini, ispirati a due dipinti dell’artista esposti in mostra.

I ritratti di musicista e di donna con cappello vengono risvegliati dalla loro immobilità, per diventare personaggi e interpreti delle loro storie. Una contaminazione tra arte, letteratura e teatro che fa parlare e muovere la pittura, trasformando i dipinti in “tableaux vivants”, quadri viventi che incanteranno il pubblico rievocando le passioni e le storie dei protagonisti.

Nella produzione di Oscar Sorgato il genere del ritratto appare particolarmente significativo al punto da favorire il collegamento letterario e narrativo che ha suggerito il coinvolgimento degli scrittori Vitali e Barbolini, ai quali è stato chiesto di interpretare alcuni dei personaggi ritratti creando racconti immaginari ambientati nella Milano degli anni Trenta. I racconti si possono ascoltare in cuffia davanti ai ritratti durante la visita della mostra, a ingresso gratuito fino al 10 novembre negli orari di apertura dei Musei civici: da martedì a venerdì dalle 9 alle 12, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Programma e informazioni sui Musei sono online (www.museicivici.modena.it).