Il cadavere carbonizzato di via Caruso forse di un 61enne di Sassuolo

Potrebbe essere di un 61enne italiano residente a Sassuolo il corpo carbonizzato rinvenuto questa notte verso le 3.00 dai Vigili del Fuoco intervenuti in via Caruso a Modena per l’incendio di un’autovettura. L’auto, una Fiat Panda, è andata completamente distrutta dalle fiamme e per avere conferma che si tratti davvero dell’uomo occorreranno gli esiti degli esami sui resti rinvenuti. I carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed esaminato le telecamere di videosorveglianza della zona, stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nessuna ipotesi viene esclusa.