Halloween 2019 si festeggia in Piazza a Formigine, in calendario eventi da giovedì 24

Anche quest’anno Formigine festeggia Halloween con un programma “da paura”, ricco di iniziative per bambini ed adulti. Si parte giovedì 24 alle ore 16.30 presso il CEAS di Villa Gandini con “Halloween ecologico”, il laboratorio dove imparare ad intagliare una perfetta lanterna di Halloween insieme ad un esperto intagliatore di zucche. Sabato 26 alle 18.30 invece letture paurose per bambini dai 3 ai 4 anni accompagnati da un genitore presso la Biblioteca Matilda, e per i più coraggiosi (dai 5 ai 10 anni) storie da brivido presso Villa Gandini. Entrambe le iniziative sono gratuite e richiedono la prenotazione, che può essere effettuata al numero 059/416356.

Domenica 27 open day del Canile e Gattile Intercomunale, in via Nuova Pederzona 101 a Magreta: apertura alle ore 11.00 con il percorso della Stregattara e il tunnel della paura, pranzo a buffet alle 12.30, laboratorio a tema per bambini alle 14.00 e infine alle 16.00 sfilata per il miglior costume con merenda spaventosa. Giovedì 31 protagonista dei festeggiamenti sarà invece il centro storico, che per tutto il giorno sarà animato dalla presenza di mercatini. Anche qui saranno tante le iniziative dedicate ai più piccoli: a partire dalle 15.00 intrattenimento per bambini con trucca bimbi, giochi e balli delle streghe, spettacoli e musica a tema. Dalle ore 16.30 i bambini dai 5 ai 10 anni potranno scoprire i segreti del Castello attraverso attività guidate a cura di guide museali: per partecipare è necessario prenotare al numero 059/416244. Il pomeriggio si concluderà con la premiazione della maschera più bella in Piazza Calcagnini. Per i più grandi sarà invece possibile visitare la mostra d’arte a cura del gruppo Amici dell’Arte. A fine serata i portici e le sale dell’ex Urp ospiteranno una pizzata, per festeggiare insieme il giorno più spaventoso dell’anno.