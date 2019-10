E’ online il trailer “Rudi” la serie web made in Modena

Un “trailer” in Internet per anticipare la prima al Cinema Victoria in programma il 25 novembre e annunciare l’apertura delle prenotazioni online dal 25 ottobre.

Sulla pagina Facebook “Rudi – la serie web” le visualizzazioni del trailer sono già 20 mila in meno di un giorno dalla pubblicazione online. Sui canali social, anche su YouTube (www.youtube.com/watch?v=c3kFAvObu1Q&feature=youtu.be), è disponibile, infatti, il primo trailer ufficiale della serie web made in Modena ‘Rudi’.

La clip è un mix delle immagini più significative della prima mini stagione suddivisa in tre episodi dal titolo “Un nuovo inizio’, ‘Echi’ e ‘Ribellione’.

Oltre ai protagonisti Christian Terenziani, Marianna Folli, Giuseppe Sepe, Giulia Trivero e Gian Battista Fiorani, il trailer svela la partecipazione straordinaria di Lino Guanciale, attore tra i più amati nel panorama del cinema e del teatro italiano.

Partner del progetto: BPER Banca, Comune di Modena, Modenamoremio e Stoff. ‘Rudi’ ha contato anche sul sostegno di Trc’, Coop Alleanza 3.0, Ausl e Montaditos.

Il trailer anticipa il via alle prenotazioni per l’anteprima italiana di ‘Rudi’ che si svolgerà al Cinema Victoria di Modena il prossimo lunedì 25 novembre.

Da venerdì 25 ottobre è possibile riservare un posto gratuito – massimo 3 a persona – sulla pagina Facebook dell’evento (Rudi – anteprima nazionale prima stagione).

Protagonista della storia è Rudi (Christian Terenziani), ex infetto (simile in tutto e per tutto a uno zombie) guarito e liberato dalla sua aggressività e tornato umano. La vicenda si svolge in una Modena reduce da un’epidemia che ne ha decimato la popolazione. Decine di ex infetti come Rudi sono davanti a un bivio: andare in esilio o provare a reinserirsi. Rudi torna a casa ma si scontra con un mondo che lo guarda con diffidenza, costringendolo ai margini. Ad aiutarlo sarà Camilla, amica speciale, eccentrica quanto lui (Marianna Folli). Intanto, ai confini della città qualcosa di inquietante minaccia di tornare portando con sé un passato terribile.

Su Facebook “Rudi – la serie web” (https://www.facebook.com/rudi.laserieweb).