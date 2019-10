Domani a Modena convegno nazionale Legacoopsociali “Affidamenti di servizi in salute mentale”

Legacoopsociali propone una riflessione sul tema delle modalità di affidamento dei servizi pubblici in Salute Mentale. Un tema delicato, poiché proprio da queste modalità dipende la qualità sia dei servizi per gli utenti sia del lavoro per le operatrici e gli operatori. Il palcoscenico di Màt sarà l’occasione per confrontarsi in materia con giuristi ed esperti.

Assieme a Fabrizio Starace, Direttore del DSM di Modena, presidente della SIEP e componente del Consiglio Superiore di Sanità, interverranno l’avvocato Stefano Rossi, esperto legale dell’iniziativa della Commissione Europea Buying for social impact, con una relazione su “Tecniche e modalità di affidamento dei servizi previste nel codice dei contratti pubblici”. A seguire l’avvocato Luciano Gallo, membro del gruppo tecnico sul codice dei contratti pubblici di Anci nazionale, parlerà delle “Forme e modalità di affidamento alternative al codice dei contratti pubblici”. Infine Luigi Martignetti, Segretario Generale della Rete Europea delle Città e Regioni dell’Economia Sociale, illustrerà “Che cosa sono veramente le procedure di affidamento europee”.

Inizio ore 10, ingresso libero.